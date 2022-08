Schaufenster der Innenstadt-Geschäfte sollen dunkel bleiben

Eine neue Verordnung zum Energiesparen wirft auch am Prinzipalmarkt in Münster ihre Schatten voraus. Gleichzeitig wundern sich Bürgerinnen und Bürger über ein nächtlich erleuchtetes Bad und tagsüber eingeschaltete Straßenlaternen.

Zwischen 21 und 21.30 Uhr schalten die meisten Geschäfte am Prinzipalmarkt ihre Schaufensterbeleuchtung aus.

So manch ein nächtlicher Spaziergänger dürfte sich in den vergangenen Tagen gewundert haben: Während überall von Energiesparmaßnahmen berichtet und vermehrt die Beleuchtung reduziert oder gar komplett darauf verzichtet wird, erstrahlte das Stadtbad Mitte in vollem Glanz.