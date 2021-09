Literarische Meilensteine - und ein Geldentsafter

Foto:

Die Premiere des literarischen Begleitprogramms der Ausstellung „Überlebenskünstler Mensch“ findet am Donnerstag (16. September) statt. Am Tag darauf gibt es die zweite Möglichkeit, das Programm zu erleben, bei dem nur 40 Besucher Platz finden. Schauspielerin Beate Reker präsentiert in 70 Minuten „Stratege, Träumer, Tausendsassa“. Weitere Termine: 1. Oktober, 8. Oktober und 19. November. Einlass in die Ausstellung ist um 19 Uhr, dann haben Besucher des Begleitprogramms das Museum für sich. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Karten (17 Euro): https://shop.ticketpay.de/organizer/E2LIXM7E/calendar