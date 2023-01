Entscheidung zur Gesamtschule in Roxel fällt am Montag

Das monatelange Warten auf eine Entscheidung der Bezirksregierung über den Antrag der Stadt Münster, in Roxel eine Gesamtschule zu gründen, soll am Montag ein Ende haben. Die Spannung ist hoch.

Die seit Jahren dauernde Hängepartie um in behördliche Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit einer Gesamtschule im Schulzentrum Roxel soll am Montag zu Ende gehen. Der städtische Schuldezernent Thomas Paal bestätigte, dass die Bezirksregierung eine Entscheidung über den Antrag der Stadt Münster für den kommenden Montag (23. Januar) angekündigt habe. Am Nachmittag sollen die Fraktionen des Rates informiert werden.