Entwarnung: Kein Blindgänger an der Spichernstraße

Entwarnung an der Spichernstraße: Der dortige Blindgängerverdacht hat sich nicht bestätigt.

Es gibt keinen Blindgänger an der Spichernstraße. Bei der Öffnung des so genannten Verdachtspunktes hat sich lediglich eine eisenarmierte Betonplatte gefunden, wie die Stadt Münster in einer Presseerklärung mitteilt.

Im Laufe des Nachmittages werden die bereits getroffenen Sicherheitsmaßnahmen zurückgebaut, heißt es.