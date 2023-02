Wo sich die Hilfsbereitschaft bündelt

Die Hilfsbereitschaft ist groß: Doch all die Spenden und Angebote müssen koordiniert werden. Eine Mammutaufgabe für das Generalkonsulat in Münster.

Seit dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien steht das Handy von Generalkonsul Ahmed Davaz nach eigenem Bekunden nicht mehr still. Denn im Türkischen Generalkonsulat in Münster an der Lotharingerstraße laufen die Fäden für Hilfslieferungen in die Erdbebenregion zusammen.

Vereine, Firmen, Privatleute – sie alle würden sich mit dem Wunsch, den Erdbebenopfern zu helfen, an das Generalkonsulat wenden. Sogar Krankenschwestern und Ärzte hätten angeboten, Urlaub zu nehmen, um vor Ort Hilfe zu leisten.

Erdbeben in der Türkei und Syrien Menschen sitzen auf den Trümmern eingestürzter Gebäude. Die Zahl der Toten im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze liegt im fünfstelligen Bereich.. Foto: AP Am 6.2.2023 (Montag) um 1.15 Uhr ereignete sich das erste Beben in Südost-Anatolien. Mit einer Stärke von 7.8 erstreckte es sich über hunderte Kilometer und zerstörte ganze Wohngebiete. Am Montagmittag folgte das zweite Erdbeben mit einer Stärke von 7.5. Bis zum Dienstagmorgen (7.2.) wurde die Region von weiteren kleineren Nachbeben erschüttert. Foto: dpa Grafik Alleine in der Türkei seien 15 Millionen Menschen betroffen, berichtet der türkische Botschafter Ahmet Başar Şen. Die UNESCO geht von bis zu 23 Millionen Leidtragenden aus. Foto: dpa Nach Angaben der türkischen Regierung sind alleine in der Türkei 60.000 Helfer und Helferinnen aktiv, die sich auf 16.150 Rettungs- und Suchteams aufteilen. Foto: XinHua Auch über 56 Stunden nach den Beben können Menschen gerettet werden. Hier bergen türkische Soldaten Kübra, ein zehnjähriges Mädchen, aus den Trümmern. Foto: IHA/AP Die türkische Regierung ist von der internationalen Hilfsbereitschaft überwältigt. In der Türkei und in Syrien sind Rettungskräfte aus 36 Ländern im Einsatz. Weitere Staaten haben ihre Unterstützung zugesichert. Foto: APA Images via ZUMA Press Wire Auch Deutschland hilft: Rettungskräfte des Technischen Hilfswerks (THW) machen sich mit 16 Tonnen Technik und Ausrüstung auf den Weg in das Krisengebiet. Foto: dpa Bundeskanzler Scholz sichert dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan weitere umfassende Hilfe zu. Auch viele deutsche Bürger und Bürgerinnen engagieren sich, spenden und organisieren Hilfsgüter. Foto: dpa In Syrien gestalten sich die Bergungsarbeiten schwierig. Ein Jahrzehnt Bürgerkrieg hinterließ seine Spuren. Beschädigte Infrastruktur verhindert die Einführung von Hilfsgütern. Zudem befindet sich ein Teil der durch das Erdbeben betroffenen Gebiete in Rebellenhand. Der syrische Präsident al-Assad lässt die aufständischen Hochburgen schon lange belagern. Unter diesen Umständen ist humanitäre Hilfe kaum möglich. Die Vereinten Nationen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Foto: dpa Baschar al-Assad, Präsident von Syrien, fordert das Ende der westlichen Sanktionen, die im Jahre 2011 als Reaktion auf die brutale Repression der syrischen Opposition erhoben wurden. Anders könne die Katastrophe auf syrischem Gebiet nicht bewältigt werden. Foto: SANA In der syrischen Provinz Idlib arbeiten die "Weißhelme" auf Hochtouren. Der unabhängige syrische Zivilschutz hofft auf weitere Unterstützung aus dem Westen. In der Provinzhauptstadt Idlib sollen ganze Wohnviertel eingestürzt sein. Foto: dpa In Ost-Anatolien trifft die Anatolische Platte auf die Arabische Platte. Verhaken sich beide, kommt es zur sprunghaften Entladung der aufgebauten Energie. Seismische Wellen verbreiten sich über die Erdkruste - Ein Erdbeben entsteht. Foto: dpa Grafik Das Erdbeben am frühen Montagmorgen (6.2.) überraschte auch Seismologen. Die Erschütterung sei ohne Vorläuferphänomene erfolgt. In der Region traten seit fast 900 Jahren keine größeren seismischen Aktivitäten auf. Kleinere Erdbeben erfolgen allerdings häufiger. Foto: dpa

Für die rund 40 münsterischen Konsulatsmitarbeiter sei zwar mehr zu tun als sonst, aber die Überstunden seien für sie in dieser Situation eine Selbstverständlichkeit, sagte Ahmet Davaz.

Dankbar für die Anteilnahme

Die ersten Hilfstransporte mit Kleidung, Generatoren, Betten, Medikamenten und Kindernahrung seien bereits auf dem Weg nach Osten, sagt der Generalkonsul im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Gepäck haben manche Lastwagen ein wichtiges Papier, ausgestellt in Münster. Das Generalkonsulats sei nämlich auch dafür zuständig, den Hilfskonvois Bescheinigungen auszustellen, die ihnen die Grenzüberfahrt erleichtern und das Prozedere beschleunigen.

Die Hilfen organisiere das Konsulat in Münster zusammen mit den anderen 13 Landesvertretungen der Türkei in Deutschland sowie in Absprache mit der türkischen Katas­tro­phen­schutzbehörde AFAD.

Besonders dankbar ist Generalkonsul Ahmet Davaz für die große Anteilnahme. Oberbürgermeister Markus Lewe habe ihn persönlich angerufen, auch NRW-Familienministerin Josefine Paul aus Münster und viele weitere Amts- und Würdenträger hätten ihre Anteilnahme ausgedrückt.