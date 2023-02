„Ich habe bis gestern früh nicht geschlafen“, sagt Sevim Uysalsoy. Die 82-jährige wirkt gefasst, aber der Schock sitzt tief, seit sie am Montag die Bilder aus ihrer Geburtsstadt Adana gesehen hat. „Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ich habe meine Mutter noch nie so erlebt“, sagt ihr Sohn Baris. Die ersten Stunden der Erd­bebenkatastrophe hat die Familie über einen türkischen Fernsehsender mitverfolgt. „Meine Mutter hat mich hergerufen: ‚Komm schnell, unser Stadtteil!‘“

Baris Uysalsoy kennt Adana nur als Urlaubsort, seine Eltern sind dort aufge­wachsen. „Da kamen zig­tausend Bilder hoch, haben meine Eltern gesagt. Sie haben das auch in ihrer Kindheit nie so erlebt, auch meine Cousins und Cousinen nicht.“ Lange habe es gedauert, bis er seine Verwandten vor Ort überhaupt erreichen konnte, und noch immer kommen kaum Anrufe durch. Immerhin sei ihnen nichts Schlimmeres passiert. „Mein Cousin hat gesagt: ‚Ihr braucht keine Angst zu haben, uns geht’s gut.‘ Ob das wohl stimmt wissen wir nicht, die wollen meiner Mama keine Angst einjagen.“

Hilfseinsatz kommt nur schleppend voran

Eines der großen Probleme sei auch längst nicht überstanden: Es ist ungewöhnlich kalt in Adana. Drei Grad waren es am Dienstag, und es regnet in der Millionenstadt nahe der Küste. Die Verwandten müssen in Zelten schlafen. „Dass es jetzt passiert, ist besonders schlimm. Acht Monate im Jahr haben wir Sommer“, sagt Yusuf Uysalsoy. Obwohl die Eheleute seit über 50 Jahren in Kinderhaus leben und sich in Adana nicht heimisch fühlen, ist die Verbundenheit mit dem Ort ihrer Kindheit hörbar: „Bei uns, unser Stadtteil, unser Haus“ – die Häuser, die ihr Vater und Bruder gebaut hätten, seien nicht eingestürzt, sagt Sevim Uysalsoy. „Da weiß man auch, aus welchem Material sie sind. Die ganzen Hochhäuser wurden von Ingenieuren gebaut, und die sind dann wie eine Bombe...“ Sie bricht ab.

Erdbeben in der Türkei und Syrien Menschen sitzen auf den Trümmern eingestürzter Gebäude. Die Zahl der Toten im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze liegt im fünfstelligen Bereich.. Foto: AP Am 6.2.2023 (Montag) um 1.15 Uhr ereignete sich das erste Beben in Südost-Anatolien. Mit einer Stärke von 7.8 erstreckte es sich über hunderte Kilometer und zerstörte ganze Wohngebiete. Am Montagmittag folgte das zweite Erdbeben mit einer Stärke von 7.5. Bis zum Dienstagmorgen (7.2.) wurde die Region von weiteren kleineren Nachbeben erschüttert. Foto: dpa Grafik Alleine in der Türkei seien 15 Millionen Menschen betroffen, berichtet der türkische Botschafter Ahmet Başar Şen. Die UNESCO geht von bis zu 23 Millionen Leidtragenden aus. Foto: dpa Nach Angaben der türkischen Regierung sind alleine in der Türkei 60.000 Helfer und Helferinnen aktiv, die sich auf 16.150 Rettungs- und Suchteams aufteilen. Foto: XinHua Auch über 56 Stunden nach den Beben können Menschen gerettet werden. Hier bergen türkische Soldaten Kübra, ein zehnjähriges Mädchen, aus den Trümmern. Foto: IHA/AP Die türkische Regierung ist von der internationalen Hilfsbereitschaft überwältigt. In der Türkei und in Syrien sind Rettungskräfte aus 36 Ländern im Einsatz. Weitere Staaten haben ihre Unterstützung zugesichert. Foto: APA Images via ZUMA Press Wire Auch Deutschland hilft: Rettungskräfte des Technischen Hilfswerks (THW) machen sich mit 16 Tonnen Technik und Ausrüstung auf den Weg in das Krisengebiet. Foto: dpa Bundeskanzler Scholz sichert dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan weitere umfassende Hilfe zu. Auch viele deutsche Bürger und Bürgerinnen engagieren sich, spenden und organisieren Hilfsgüter. Foto: dpa In Syrien gestalten sich die Bergungsarbeiten schwierig. Ein Jahrzehnt Bürgerkrieg hinterließ seine Spuren. Beschädigte Infrastruktur verhindert die Einführung von Hilfsgütern. Zudem befindet sich ein Teil der durch das Erdbeben betroffenen Gebiete in Rebellenhand. Der syrische Präsident al-Assad lässt die aufständischen Hochburgen schon lange belagern. Unter diesen Umständen ist humanitäre Hilfe kaum möglich. Die Vereinten Nationen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Foto: dpa Baschar al-Assad, Präsident von Syrien, fordert das Ende der westlichen Sanktionen, die im Jahre 2011 als Reaktion auf die brutale Repression der syrischen Opposition erhoben wurden. Anders könne die Katastrophe auf syrischem Gebiet nicht bewältigt werden. Foto: SANA In der syrischen Provinz Idlib arbeiten die "Weißhelme" auf Hochtouren. Der unabhängige syrische Zivilschutz hofft auf weitere Unterstützung aus dem Westen. In der Provinzhauptstadt Idlib sollen ganze Wohnviertel eingestürzt sein. Foto: dpa In Ost-Anatolien trifft die Anatolische Platte auf die Arabische Platte. Verhaken sich beide, kommt es zur sprunghaften Entladung der aufgebauten Energie. Seismische Wellen verbreiten sich über die Erdkruste - Ein Erdbeben entsteht. Foto: dpa Grafik Das Erdbeben am frühen Montagmorgen (6.2.) überraschte auch Seismologen. Die Erschütterung sei ohne Vorläuferphänomene erfolgt. In der Region traten seit fast 900 Jahren keine größeren seismischen Aktivitäten auf. Kleinere Erdbeben erfolgen allerdings häufiger. Foto: dpa

Auch Baris Uysalsoys Cousin habe das Erdbeben wie ein Bombardement wahrgenommen. „Er meinte, es fühlte sich an wie eine Explosion, da stürzt etwas ein, da eine Wohnung, da ein Hochhaus, das war grauenhaft, das kann man nicht ­beschreiben.“ Selbst in der Großstadt habe es bis zum Tag nach dem ersten Beben gedauert, bis Zelte und Essen gebracht worden seien.

Betroffene befürchten Korruption

Die Familie des Cousins ist ratlos. Ihr jüngster Sohn sei krank, pflegebedürftig. Sie dürften nicht zurück in ihr Haus, es gebe kein Essen, die Wasser- und Stromversorgung sei völlig zusammengebrochen.

Auch Familie Uysalsoy in Münster ist ratlos. Eine Sachspendenaktion in Kinderhaus wurde abgesagt, gebrauchte Kleidung könne man nicht annehmen. „Mit Geld würde ich aufpassen“, habe sein politisch engagierter Cousin gesagt, sobald die Regierung im Spiel sei, könne man nie wissen, ob die Spenden auch ankommen.

Der Zusammenhalt vor Ort, gerade in der Grenzregion, macht Sevim Uysalsoy allerdings Hoffnung. „Plötzlich helfen Leute aus der ganzen Welt. Warum nicht schon vorher? Baris, guck mal, jetzt sind wir auf einmal Menschen.“