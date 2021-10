Erholung auf 397 Hektar reiner Grünfläche in Münster möglich

Ferienzeit ist auch Zeit zur Erholung. In Münster geht das auf allein 397 Hektar reiner Grünfläche. Doch auch auf Spielplätzen und in Biotopen können sich Bürgerinnen und Bürger erholen. Und deren Flächen sind zuletzt deutlich gewachsen.

39.500 – so viele Quadratmeter umfasst der Aasee als eines der bedeutendsten Naherholungsgebiete der Stadt Münster. Sein Fassungsvermögen beträgt 790.000 Kubikmeter, das sind rund 4,4 Millionen gefüllte Badewannen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Münster hervor, die Teil der Serie "Münster in Zahlen" zu statistischen Werten in der Stadt ist.

Und wie viel Grün hat Münster insgesamt zu bieten? Im Jahr 2020 wurden etwa 1028 Hektar Fläche an sogenannten "Grünpflegeobjekten" registriert. Das sind etwa 930.000 Quadratmeter mehr als noch im Jahr 2011 und die teilen sich nach Angaben der Stadt wie folgt auf: Es stehen etwa 397 Hektar reine Grünflächen zur Verfügung, um sich dort zu erholen. Sie machen mit 38,6 Prozent den größten Anteil aus.

Deutlich mehr Spielflächen in Münster entstanden

Rutschen, Schaukeln und Co. – also Spielplätze in der Stadt - nehmen 481.000 Quadratmeter Fläche ein. Damit ist der Umfang der Spielplätze seit 2014 (470.000 m²) zwar erstmals wieder angewachsen. Vergleicht man die Zahl mit 2011, hat die Stadt in neun Jahren dennoch 157.000 Quadratmeter Spielfläche abgebaut.

"Münster in Zahlen": Die sechsteilige Herbstferienserie "Münster in Zahlen" der Stadt greift Themen aus Bereichen wie Umwelt, Bevölkerungsentwicklung, Wohnen, Müll und Liebe auf, macht statistische Werte verständlich.

Der Grund: 2012/2015 wurden laut Ratsbeschluss 31 Spielplätze aufgegeben; 2013/2014 wurden bei Spielplätzen in Grünanlagen teils neue Abgrenzungen definiert. Stattdessen gab es in 2020 mehr Wege zum Spazieren, immerhin etwa 150.000 Quadratmeter mehr als noch neun Jahre zuvor.

146 Hektar Ausgleichsflächen und Biotope

Mit 14,2 Prozent stellen auch die Ausgleichsflächen und Biotope einen deutlich höheren Anteil an den Grünflächen dar als noch im Jahr 2011: Da waren es noch 104,3 Hektar; neun Jahre später ist die Zahl ist auf 146 Hektar gestiegen. Derweil sind die Grünflächen an Schulen leicht rückläufig und betragen im Jahr 2020 etwa 8000 Quadratmeter weniger als noch neun Jahre zuvor.