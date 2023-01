Erinnerung an die dunkelste Zeit

Im Gedenken an die Opfer des Holocaust gab es am Freitagnachmittag eine Gedenkfeier am Zwinger – und danach einen Gedenkgottesdienst in der Apostelkirche.

Vor 78 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten sowjetische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau – seit 2005 wird jedes Jahr am 27. Januar der Opfer des Holocaust gedacht.

Der Tag „erinnert uns an das Menschheitsverbrechen der Shoah, an Menschen jüdischer Herkunft, die entwürdigt, entrechtet, enteignet, vertrieben wurden“, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe am Freitagnachmittag auf einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften am Zwinger an der Promenade.

Es falle schwer, Worte zu finden, für etwas, das so entsetzlich sei, dass es keine ausreichenden Worte gebe. Der Gedenktag mahne auch elementare Werte wie Frieden, Demokratie, Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit an: „Sie sind Voraussetzung für ein gelingendes Zusammenleben von Menschen und Völkern, Staaten und Kulturen“, betonte Lewe.

Gegen das Schlussstrich-Denken

Immer lauter würden die Stimmen, die forderten, nun doch endlich einen Schlussstrich zu ziehen, so Pfarrer Martin Mustroph, evangelischer Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Er stellte klar: „Dem werden wir uns entschieden widersetzen. Wir werden das Gedächtnis wachhalten.“

Die Schatten der Vergangenheit seien lang – und reichten bis in die Gegenwart, so Mustroph weiter mit Blick auf Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie auch in heutiger Zeit. „Gegen dieses Gift setzen wir die Erinnerung daran, wozu Rassismus und Antisemitismus in unserem Land geführt haben.“

Der Kranzniederlegung schloss sich ein Gedenkgottesdienst in der Apostelkirche an. Die Fürbitten verlasen neben Pfarrer Mustroph und Oberbürgermeister Lewe auch mehrere Mitglieder des Rates der Stadt Münster.