Video auf Facebook: Ermittlungen bleiben Sache der Polizei

In dieser Woche sorgte ein von privater Quelle auf Facebook veröffentlichtes Video in einem Stadtteil Münsters für Aufsehen. Darauf zu sehen ist eine Person, die im vermeintlichen Schutze der Dunkelheit einige Verkehrsleitkegel auf einem nach Informationen unserer Zeitung privaten Grundstück entfernt. Ein Diebstahl, so viel scheint klar. Vor allem aber eine besonders gefährliche Tat, denn die Kegel waren vor dem Diebstahl um eine Kanalöffnung positioniert, an der ein Toilettenwagen angeschlossen war und bei der zu diesem Zweck der Kanaldeckel eben fehlte.

