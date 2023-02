Umkehr und Erneuerung – mit diesem Wortpaar werden immer wieder Reformen in der katholischen Kirche angemahnt. Doch die traditionsreichen Geistlichen Themenabende im St.-Paulus-Dom in Münster sollen in diesem Jahr zeigen, dass sie nicht nur die Kirche betreffen. Los geht es Mittwoch.

Die Geistlichen Themenabende im Dom beschäftigen sich in diesem Jahr mit Themen der Umkehr und Erneuerung in Kirche und Gesellschaft.

„Umkehr und Erneuerung“ – mit diesem Wortpaar sind die geistlichen Themenabende in der Fastenzeit 2023 im St.-Paulus-Dom überschrieben. Dabei versteht das Vorbereitungsteam rund um Dompropst Hans-Bernd Köppen den Titel nicht als pastorale Phrase, sondern als drängenden Auftrag für die gesamte Gesellschaft.

Jeder der fünf Themenabende steht deshalb unter einem besonderen Aspekt. „Was die Kategorien von ‚Umkehr und Erneuerung‘ in diesen Kontexten bedeuten können und welchen positiven Beitrag das Christentum und die Kirche für eine bessere Zukunft dieser Welt leisten können, beleuchten profilierte Referierende“, kündigt der Dompropst im Namen des Domkapitels als Veranstalter der Reihe an.

Neuer Himmel, neue Erde

Den Auftakt dazu macht am Mittwoch (1. März) Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer. Die Lehrstuhlinhaberin für Christliche Gesellschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg stellt die „Ökologie: Neuer Himmel, neue Erde“ in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Die Beraterin verschiedener Kommissionen in Politik, Universität und Kirche wird sich dem Begriff der Schöpfung, der Rolle des Menschen in dieser Schöpfung und dem Konzept der integralen Ökologie – wie es Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si“ vorschlägt – nähern. „Es impliziert die notwendige Zusammenschau der ökologischen und der sozialen Frage. Der eine Aspekt darf nicht über den anderen vernachlässigt werden“, betont Nothelle-Wildfeuer. Musikalisch gestaltet Domorganist Thomas Schmitz den Abend mit Orgelmusik von Karl Hoyer.

Dem Thema „Friedenspolitik: Neue Kriege, neue Zeiten“ widmet sich am 8. März Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks. Der 63-Jährige ist seit 2017 Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe in Köln. Es singt der Mädchenchor am Dom unter Leitung von Verena Schürmann.

Neue Armut, neuer Reichtum

Am 15. März nimmt Andrea Nahles den Aspekt der Sozialpolitik in den Blick. Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg spricht über „Neue Armut, neuer Reichtum“. Brigitte Zauner, das Ensemble Midori Goto und Domorganist Thomas Schmitz bringen Musik aus der Bach-Kantate „Gott allein soll mein Herze haben“ zu Gehör.

Eine Woche später, am 22. März, legt Prof. Dr. Thomas Sternberg den Fokus auf „Kirchenreform: Neue Krisen, neue Lösungen“. Der 70-Jährige war von 2015 bis 2021 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Musikalisch runden Orgelmusik von César Franck und Gemeindegesang diesen Themenabend ab.

Neue Sprache, neues Licht

Den Abschluss markiert am 29. März der Beitrag von Patrick Roth zum Aspekt „Lebenswandel: Neue Sprache, neues Licht“. Der Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller aus Mannheim liest aus seinem 2012 erschienenen Roman „Sunrise. Das Buch Joseph“.

Am letzten Mittwoch in der Fastenzeit, dem 5. April, wird im Dom die Düstere Mette gefeiert.

Alle Geistlichen Themenabende beginnen um 19.30 Uhr. Sie werden auch live im Internet übertragen: Interessierte können sie unter www.bistum-muenster.de oder www.paulusdom.de sowie auf der Facebookseite und dem Youtube-Kanal des Bistums Münster verfolgen. Der Eintritt vor Ort ist frei. Stattdessen bittet das Domkapitel um eine Spende für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Auch online kann gespendet werden unter www.caritas-international.de.