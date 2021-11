Mehr als 120 Neuinfektionen in Münster registriert

Schon wieder ein Rekord: In Münster wurden am Mittwoch mehr als 120 Corona-Neuinfektionen bestätigt - so viele wie nie zuvor in der Pandemie. Auch die Zahl der aktuell Infizierten hat erneut einen neuen Höchststand erreicht.

Am Mittwoch wurden 123 Corona-Neuinfektionen in Münster bestätigt.

Die Infektionskurve in Münster zeigt weiter steil nach oben: Die Stadt Münster hat am Mittwoch 123 Corona-Neuinfektionen bestätigt. So viele Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat es in Münster seit Beginn der Pandemie noch nicht gegeben. Am Montag (22. November) wurden 115 Neuinfektionen bestätigt - der bis dahin höchste Wert in der Stadt.

Und auch die Zahl der Menschen, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, hat einen neuen Höchstwert erreicht. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 885 Münsteranerinnen und Münsteraner infiziert. Aktuell erreicht die Zahl täglich einen neuen Höchstwert. Am vergangenen Mittwoch lag die Zahl noch bei 681 - und damit noch unter dem bis dahin gemeldeten Höchstwert von 699 Neuinfektionen am 26. Dezember 2020.

Mehr als 12.000 Corona-Fälle bislang in Münster

Seit Beginn der Pandemie wurden mittlerweile mehr als 12.000 Corona-Fälle im Stadtgebiet registriert. 12.063 Corona-Fälle wurden bislang bestätigt, 11.042 Menschen gelten als genesen - 79 mehr als noch am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle blieb weiter unverändert. 136 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bisher an oder mit Corona gestorben.

In den Krankenhäusern im Stadtgebiet werden laut Mitteilung der Stadt derzeit 21 Covid-Patienten behandelt, neun davon auf Intensivstationen. Neun Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Inzidenz liegt bei 155,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 155,5 (-3,5). Vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 129,3 gelegen.