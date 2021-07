Erneute Bombendrohung in Sparkassen-Filiale in Gremmendorf

Erneute Bombendrohung in Münster: In der Sparkassen-Filiale am Albersloher Weg in Gremmendorf ist am Donnerstag wieder eine Bombendrohung eingegangen.

Zweiter Einsatz in zwei Tagen: Am Donnerstag ist in der Sparkassen-Filiale am Albersloher Weg in Gremmendorf erneut eine Bombendrohung eingegangen. Das hat die Polizei Münster auf Nachfrage bestätigt. Bereits am Mittwoch war in der Filiale am Vormittag eine telefonische Bombendrohung eingegangen.

Die Polizei rückte auch am Donnerstag mit einem Großaufgebot zum Albersloher Weg aus. Das Gebäude wurde - wie bereits am Mittwoch - komplett durchsucht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde jedoch nichts gefunden.

Der Albersloher Weg war zwischenzeitlich voll gesperrt. Gegen 11.15 Uhr war der Einsatz beendet.