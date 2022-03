Erst Zwangsarbeit, jetzt Flucht: 98-Jährige ist wieder in Deutschland

Alexandra Kosjakova ist seit Mittwoch in Deutschland. Nach fast 80 Jahren zum zweiten Mal in ihrem Leben – und wieder nicht freiwillig. 98 Jahre ist die Frau aus Kiew in der Ukraine nun alt, und Kriege führten sie beide Male nach Deutschland. Jetzt Putins Krieg gegen die Ukraine, im Jahr 1943 Hitlers Einmarsch in die Sowjetunion, wozu die Ukraine damals gehörte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch