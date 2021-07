Die ersten Bagger sind angerückt, am Kreuztor haben sie ein etwa zwei Meter tiefes Loch gegraben. Von hier aus wird in wenigen Wochen das Wasser zum Eisenman-Brunnen an der Kreuzschanze fließen – und anschließend wieder zurück. Mit dem Beginn der Tiefbauarbeiten rückt die Rückkehr des Brunnens der amerikanischen Künstlerin Nicole Eisenman näher, am 2. Oktober um 15 Uhr ist ein Einweihungsfest geplant, bei dem – Stand jetzt – auch Eisenman selbst in Münster sein wird.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert