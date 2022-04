Unterschiedliche Erwartungen an Gipfeltreffen zum Musik-Campus

Nach der chaotischen Ratssitzung am 6. April kündigte Oberbürgermeister Markus Lewe einen Gipfeltreffen zum Musik-Campus an. Jetzt steht der Termin fest. Zu der Frage, welche Infos dann auf den Tisch kommen sollen, gehen die Ansichten weit auseinander.

Oberbürgermeister Lewe, hier bei einer Ratssitzung in der Halle Münsterland, hat zu einem Musik-Campus-Gipfel eingeladen.

Das von Oberbürgermeister Markus Lewe angekündigte Gipfeltreffen zum Musik-Campus findet am 3. Mai statt. Eine entsprechende Information unserer Zeitung bestätigte das städtische Presseamt am Freitag. Lewe habe „zu einem Informationsaustausch zum Musik-Campus mit der WWU und den Fraktionsvorsitzenden eingeladen“, heißt es in dem Antwortschreiben.