„Es bleibt nicht beim Normannenweg“

Die Personalprobleme in der Kita Normannenweg sorgten jüngst für Aufsehen. Jetzt wurden der Vorgang im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien aufgearbeitet. Von Entwarnung kann keine Rede sein.

Ausschuss beleuchtet Personallücken in Kitas

Die Kinder – hier ein Archivbild – sollen möglichst nichts davon mitbekommen, wenn Stress in der Kita herrscht.

Als am Donnerstagabend im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien die massiven Personalprobleme in der Kita Normannenweg aufgearbeitet wurden, gab es keinen Aufschrei. Eher war im großen Rathausfestsaal, wo das große Gremium aus Gründen des Corona-Schutzes tagte, eine große Ratlosigkeit zu spüren. „Erschöpfung“ war einer der am häufigsten verwendeten Begriffe.