Es fehlten die Gäste

Der Blick zurück auf die Adventszeit in Pandemiezeiten löst gemischte Gefühle aus: Erleichterung und Freude, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden konnten - gleichzeitig war es aber auch deutlich ruhiger in der Stadt, zieht das städtische Presseamt eine erste Bilanz.

„In erster Linie sind wir sehr froh, dass die Weihnachtsmärkte in Münster öffnen und geöffnet bleiben konnten. Dank eines angepassten Sicherheitskonzepts mit Augenmaß und dank der Disziplin, Vernunft und Solidarität aller Beteiligten - ob Standbetreibende, Gäste oder Einwohnerinnen und Einwohner. Alle hier in der Stadt haben dazu beigetragen“, sagt Bernadette Spinnen, Leiterin von Münster Marketing.

Für größtmögliche Sicherheit beim Bummel über die Märkte sorgten eine luftige Anordnung der Stände, die 2G-Regel und die Maskenpflicht, deren Einhaltung der kommunale Ordnungsdienst mit Unterstützung der Polizei intensiv kontrolliert.

Mit besonderen Maßnahmen hat die Stadt versucht, die Adventszeit unter Corona-Bedingungen für Besucherinnen und Besucher der Innenstadt so angenehm wie möglich zu machen: Dazu zählt vor allem die Ausgabe von 2G-Bändchen. Dennoch fehlten coronabedingt die Gäste in der Stadt, so Spinnen: „Ob an den Ständen auf den Weihnachtsmärkten, bei den Übernachtungen, in der Gastronomie, im Einzelhandel oder bei den Stadtführungsunternehmen. Ganz besonders haben wir unsere niederländischen Nachbarn vermisst“.