„Es gibt durchaus Eltern, die mit den Nerven am Ende sind“

Karla Foerste und Markus Sawicki sind Vorstandsmitglieder der Stadtelternschaft Münster. In der Corona-Zeit haben sie die Belastung von Familien von Schulkindern intensiv erfahren. Und ab Montag kommt die nächste Herausforderung.

Die Stadtelternschaft blickt auf Corona-Regeln in den Schulen

Auf dem Flur der Gesamtschule in Münster, hängt ein Schild mit der Aufschrift "Bitte Masken tragen".

Die Schulen haben in den beiden Corona-Jahren eine Achterbahnfahrt von Lockdowns, Lockerungen und immer neuen Regelungen hinter sich. In Münster ist die Stadtelternschaft, die Vertretung der Schulpflegschaften, das Sprachrohr der Familien, die mit ihren Kindern die Vorgaben umsetzen müssen. Im Interview berichten Karla Foerste und Markus Sawicki vom Vorstand der Stadtelternschaft, mit welchen Herausforderungen es Eltern von Schulkindern in der Pandemie zu tun haben.