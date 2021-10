„Es ist klasse, wenn man merkt, dass man etwas bewirken kann“

Das Projekt „Betriebsrallye“ liegt Hans-Peter Kosmider besonders am Herzen – wie hier bei der Auftaktveranstaltung 2019: Die Bürgerstiftung vermittelt Schülern der neunten Klassen Praktika in der Industrie, im Handel oder im Handwerk.

Für die Stiftung Bürger für Münster ist es eigentlich nur ein Wechsel im Vorstand – und doch fühlt es sich wie das Ende einer Ära an: Hans-Peter Kosmider scheidet am 30. November aus seinem Amt als Vorsitzender der Bürgerstiftung nach zwölf Jahren aus. Bereits am heutigen Samstag wird er mit einem Empfang am Aasee geehrt, bevor Anfang Dezember die Stabübergabe an Wilhelm Weischer stattfindet.