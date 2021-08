Etwas Normalität auf dem Rasen

An drei Wochenenden starteten die Picknick-Konzert auf der Wiese nahe des Allwetterzoos. Beim Publikum kamen sie gut an, weil nach Monaten der Pandemie mal wieder Singen und Tanzen möglich war.

Als letzter Künstler der diesjährigen Picknick-Konzerte trat Joris in Münster auf und rockte die Bühne – trotz wiederholter Regenschauer.

Bunte Picknick-Decken, Regenjacken, Picknickkörbe und fröhliche Menschen tummelten sich am Wochenende auf der Parkwiese am Allwetterzoo. Die Picknick-Konzerte hatten Sonntagabend mit Joris ihren Schlussakt. Mindestens 800 Musikfans nutzten die neu entstandene Möglichkeit, endlich wieder live Konzerte besuchen zu können. Die letzten drei Wochenenden traten jeweils an drei Tagen vier Künstlerinnen und Künstler auf.

Diesen Sonntag spielte Joris aufgrund des großen Interesses bereits am Nachmittag ein Zusatzkonzert. Plötzliche Schauer, Windböen oder für August verhältnismäßig kalte Temperaturen taten dem Festival-ähnlichen Event dabei keinen Abbruch. Umringt von Getränke- und Eisständen, waren zwei große Bereiche der Wiese in 196 beziehungsweise 140 jeweils sechs Quadratmeter große Felder eingeteilt. Innerhalb dieser genossen die Besucher die Liveacts auf Picknickdecken mit mitgebrachten Speisen und Getränken.

Einzeln zu den Plätzen geleitet

Jede Besuchergruppe wurde einzeln von Securitymitarbeitern zu dem ihr zugeteilten Quadrat begleitet. Dort durfte die Maske abgenommen werden. Das eigene Feld durfte nicht verlassen werden, jedoch bot es für alle genügend Platz um mitzusingen und zu tanzen. Bei dem Wetter am Wochenende wurde vielleicht auf diese Weise die ein oder andere Regenwand vertrieben.

Das Konzept der Picknick-Konzerte in den vergangenen Wochen kam beim Publikum an. Foto: Laura Stein

„Wir sind einfach so glücklich, endlich wieder live Konzerte erleben zu können und auch mit unseren Kindern mal wieder einen besonderen Ausflug unternehmen zu können, ohne sich unwohl und beengt zu fühlen. Da zahlen wir gerne auch etwas mehr ausnahmsweise. Es herrscht endlich wieder ein Gefühl der Normalität, obwohl dieses Konzert eigentlich so ganz anders als normal ist“, freut sich Annette aus Mecklenbeck.

Angenehme, entspannte Stimmung

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich: „Die Stimmung ist einfach mega, alle haben gute Laune und Spaß! Das macht die Arbeit für uns auch einfach total angenehm und entspannt“, berichtet Mirjana.

„Es ist auch immer anders, alle sind so entspannt und dann ist einfach mehr möglich. Letzte Woche hat die Band Provinz noch eine Autogrammstunde nach ihrem Konzert gegeben und auch das lief total entspannt ab“, sagt Lukas.

Alle halten sich an die Vorschriften

Der 23-jährige arbeitet schon das zweite Jahr bei dem Picknick-Konzert und freut sich auch schon auf das nächste Jahr. „Es macht eigentlich keiner Ärger oder Probleme, alle wissen, welche Hygienevorschriften es gibt, und die meisten halten sich zum Glück auch problemlos an alles“.

Die Acts am Nachmittag waren sehr beliebt bei Familien, am Abend waren hauptsächlich junge Erwachsene als Besucher vor Ort. Samstagabend war das Heimatgefühl groß, Giant Rooks stammt aus Hamm und war happy, so nah der Heimat auftreten zu können.