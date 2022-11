Gemischte Gefühle zu Tempolimit für Kirchenmitarbeiter

Foto:

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht in der Selbstverpflichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für ein Tempolimit keine Veranlassung, die Haltung der Bundesregierung zu verändern. „Ich halte ein Tempolimit nicht für erforderlich“, sagte Lindner am Donnerstag dem Fernsehsender „Welt“. „Wenn einzelne Organisationen so entscheiden wie die Evangelische Kirche - wir leben in einem freien Land -, dann mögen die das tun.“ Der Beitrag eines Tempolimits für den Klimaschutz sei gering, argumentierte der Minister. Die aktuell hohen Preise für Benzin und Diesel würden Menschen derzeit ohnehin dazu anhalten, langsamer zu fahren. Dort, wo Tempolimits aus Sicherheitsgründen notwendig sind, seien sie bereits verhängt. (epd)