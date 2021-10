Event „Princess For One Day“ in Münster

Der Starfotograf Guido Karp aus LA, der sonst Musiker wie Madonna, Robbie Williams oder Helene Fischer vor der Linse hat, setzte beim Tournee-Stop in Münster 111 Frauen und einige Männer wie Stars in Szene.

111 Damen und auch einige Männer ließen sich im Congresshotel neben der Halle Münsterland im Rahmen der Tournee "Princiss For One Day" stylen und anschließend von Starfotograf Guido Karp ablichten. Foto: hö

Gespannte Vorfreude bei den Damen und einem einzigen Herrn, die am Freitag im Hotel Münster Kongresscenter auf ihre Verwandlung warten, während Make-up- und Haarstylisten bei ersten Teilnehmern des Tourneeevents „Princess For One Day“ bereits alle Register ihres Beauty-Berufs ziehen.