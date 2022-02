Kleinlauter „Zampano mit Gefolge“

Die ersten Taten hat Enrico Kahl gestanden. Doch am zweiten Prozesstag gab der ehemalige Sparda-Bank-Chef im Prozess um jahrelangen systematischen Spesenbetrug erstmal tiefe Einblicke in sein Wesen jener Zeit: „Ich fühlte mich wie Mr. Sparda, der sich alles erlauben kann.“

Enrico Kahl versucht gar nicht erst, irgendetwas zu beschönigen, runterzuspielen oder gar zu rechtfertigen: „Ich wusste genau, was ich tat“, sagte der einstige Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Münster am Montag beim zweiten Prozesstag wegen Spesenbetrugs vor dem Landgericht in Münster. Er wolle „reinen Tisch machen“, sagte Kahl kleinlaut – und beschrieb zunächst in deutlichen Worten „charakterliche Unzulänglichkeiten“, die ihn seinerzeit dazu trieben, bei seinem Arbeitgeber Spesen in Millionenhöhe abzuzocken.