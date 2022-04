Ex-Sparda-Bank-Chef: „Ich war der Event-Manager innerhalb des Vorstands“

Bislang ging es in dem spektakulären Prozess, der am 10. Februar 2022 vor dem münsterischen Landgericht begann, vornehmlich um die eigenen Freuden, die sich der 2015 geschasste Bank-Boss auf Firmenkosten spendierte: Teure Abendessen und Hotel-Übernachtungen, Besuche etwa bei den Bayreuther Festspielen und beim Kölner Karneval. Aber der Chef zeigte sich auch anderen gegenüber großzügig.

So rechnete Kahl Geburtstagsfeiern für Kollegen in Vorstand und Aufsichtsrat über die Bank ab – und kümmerte sich selbst mit ums Programm: „Ich war der Event-Manager innerhalb des Vorstands“. Auch die Ideen für passende Geschenke hatte der Chef oft selbst. Wie das Lindenberg-Bild, Motiv „Sonderzug nach Pankow“, das er einem Udo-Fan und Bahn-Begeisterten schon zwei Jahre vor dessen Ausscheiden zum Abschied kaufte und so lange an die Seite stellte. Ob all das den bankinternen Regularien entsprach, ist nun Gegenstand der Verhandlungen.

Abrechnungen über private Konten

Windig jedenfalls war die Abwicklung. Als ein Vorstandsmitglied ein Geburtstagsgeschenk für über 8000 Euro bekommen sollte, beschloss der Personalausschuss, dass die beiden anderen Vorstände – einer davon Enrico Kahl – eine einmalige Lohnerhöhung bekommen sollten, die so errechnet war, dass netto der passende Betrag übrig bleibt. So wurde das Steuer-Thema für den Beschenkten umgangen.

Lange sprachen die Prozessbeteiligten am Donnerstag auch über die jährlichen Events für ehemalige Aufsichtsratsmitglieder. Kahl sagte zu, dass die Sparda-Bank die Kosten etwa für ein Wochenende auf Juist für alle übernimmt. Das kostete anfangs mal 6700, mal 3300 Euro.

Prozessauftakt gegen Enrico Kahl, einst Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Münster, am 10. Februar 2022 vor dem Landgericht Münster. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Spesenbetrug vor. Foto: Gunnar A. Pier

Mit Kahl wurde es teurer

Doch weil Kahl die Zeche zahlte und an den Treffen auch teilnahm, wollte er nach eigener Auskunft beim Programm mitreden. Da wurde es teurer: bis zu knapp 22 000 Euro in Hamburg – inklusive Koch-Event mit Cornelia Poletto. „Ich wusste, dass das der Bank keinen wirtschaftlichen Vorteil bringt“, gesteht Kahl. Aber er habe sich wohl gefühlt in der Rolle des Gönners: „Dann amüsiere ich mal die Jungs“, habe er sich gesagt. „Es war der Gedanke der Sparda-Familie, dem ich Rechnung getragen habe“.

Corona verzögert den Prozess Foto: Weil es unter den Prozessbeteiligten zuletzt gleich vier Corona-Fälle gab, mussten die eigentlich für den 17. und 31. März 2022 angesetzten Verhandlungstage kurzfristig abgesagt werden. Der Prozess ist damit aber nicht in Gefahr, er könnte nur länger dauern als – wie bislang geplant – bis zum 23. Mai 2022. ...

Der Ex-Aufsichtsratsvorsitzende meldet sich zu Wort

Erstmal meldete sich am Donnerstag auch der mitangeklagte einstige Aufsichtsratsvorsitzende zu Wort. Bislang blieb Hans-Georg K. in den Verhandlungen weitgehend unbeachtet. Doch auch er muss sich in dem Prozess verantworten. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Bielefeld wirft dem heute 63-Jährigen vor, es in zehn Fällen unterlassen zu haben, den Hauptangeklagten an seinen verschwenderischen Ausgaben zu hindern.

Erstmals ließ sich der mitangeklagte ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Georg K. (Mitte) ein: Seine Verteidigerin verlas am fünften Verhandlunstag zwei Erklärungen. Foto: Archivfoto: Gunnar A. Pier

„Die Untreue-Vorwürfe gegen Herrn K. gehen also fehl.“

Bislang schwieg Hans-Georg K. im Gerichtssaal, doch am Donnerstag verlas seine Rechtsanwältin zwei Erklärungen, mit denen sie auf die Aussagen des einstigen Innenrevisors am vorangegangenen Prozesstag reagierte. Der heutige Rentner (65) hatte am 7. März 2022 erklärt, er habe zwar über Jahre Anstoß an der Höhe von Kahls Spesen gehabt – das aber aus Angst von einem Jobverlust nie gemeldet. Der richtige Weg wäre gewesen, den Gesamtvorstand zu informieren, der den Verdacht dem Aufsichtsrat meldet. Das geschah nicht - daraus schloss die Verteidigung des Aufsichtsratsvorsitzenden, dass dieser von Kahls Verfehlungen nicht wusste. „Die Untreue-Vorwürfe gegen Herrn K. gehen also fehl.“

Mit der möglichen Verwicklung von Hans-Georg K. in die Spesentreiberei von Enrico Kahl will sich das Gericht am nächsten Verhandlungstag ausführlich beschäftigen.