Neue Show „China Girl“ mit dem Chinesischen Nationalcircus

Der Chinesische Nationalcircus hat rund um den Globus Fans. David Bowie auch – selbst nach seinem Tod. Was das miteinander zu tun hat? Nun, die neueste Show der Körperkünstler aus Fernost ist unterlegt mit Bowies größten musikalischen Werken. Entertainment der besonderen Art, die rund um den Jahreswechsel auch in Münster genossen werden kann.

Eine weltberühmte Geschichte, in Musical-Form dargeboten von einem weltberühmten Zirkus und unterlegt mit weltberühmter Musik – das ist die Mixtur für „China Girl“.

Wenn man 25 Jahre Riverdance, 30 Jahre Chinesischen Nationalcircus, 35 Jahre Clown und 55 Jahre Showerfahrung zusammen bringt, entsteht ein Entertainment-Cocktail der besonderen Art.

Getragen von dem stetigen Wunsch, das Publikum zu unterhalten und zu berühren, suchte man im Umfeld des weltberühmten Chinesischen Nationalcircus neue Wege auf alten Pfaden, heißt es in einer Pressemitteilung. So lag es nahe, die Visionen zu einer neuen Akrobatikshow mit dem musikalischen Werk David Bowies zu unterlegen und somit ein neues Gesamterlebnis zu kreieren.

Akrobatik und Musical – „Acrobatical“

Das Ergebnis ist das Acrobatical „China Girl – Liebe ist stärker als Blut“. Mit dieser neuen Theatershow unter der Führung der beiden deutschen Produzenten Hermjo Klein und Raoul Schoregge macht sich nun eine weitere Produktion des Chinesischen Nationalcircus auf den Weg, die Herzen eines weltweiten Publikums zu erobern. So auch in Münster, wo die Show rund um den Jahreswechsel im Theater im Pumpenhaus zu sehen ist.

Analog zum Titel präsentiert sich bei dem innovativen Showkonzept die hohe Kunst der chinesischen Akrobatik auf dem Soundteppich der live performten Highlights aus dem musikalischen Gesamtwerk der Pop-Ikone David Bowie, kündigen die Veranstalter an.

„Romeo und Julia“ zur Jahrtausendwende

Die Handlung ist eine Übertragung von William Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“ in das New York City der Jahrtausendwende. Die Liebesgeschichte zwischen Dou Dou und Roberto spielt sich dabei vor dem Hintergrund einer stetigen Auseinandersetzung rivalisierender ethnischer Gruppierungen ab: der westlich geprägten Bewohner aus „little Italy“ und der chinesischen Einwanderer. Ewige Liebe und verhängnisvolle Feindschaft zwischen heruntergekommenen Hinterhöfen, Garküchen, Ramschläden sowie Edelrestaurants von Manhattans Chinatown.

Die Akteure vor und hinter den Kulissen werden auch durch den interkulturellen Spirit zum authentischen Vorbild. So wie jede Epoche ihre Helden hatte, so hat auch jede Zeit die dazu passende Show. Und die Zeit für diese Menschen verbindende Show „China Girl“ ist jetzt. Die wichtige Showperspektive für jetzt und die Postcoronazeit.

Aufführungstermine im Pumpenhaus sind am 30. Dezember, an Silvester und Neujahr jeweils um 16 und 20 Uhr, am 2. Januar um 16 Uhr. Weitere Infos und Tickets unter: