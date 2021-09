Experimente mitten auf der Fahrbahn der Wolbecker Straße

Straßenverkehr in Münsters Osten

Münster

Autofahrer müssen sich in Münsters Osten auf Staus einstellen. Am Freitag (17. September) ist ein großer Abschnitt der Warendorfer Straße gesperrt, am Samstag startet der städtische Verkehrsversuch auf der Wolbecker Straße. Dort gilt dann Tempo 20.

Von Ralf Repöhler