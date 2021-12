„Extremistischen Äußerungen klar entgegentreten“

Die Suspendierung eines Polizeibeamten der Spezialkräfte wegen extremistischer Äußerungen beschäftigt Polizeipräsident Falk Schnabel. Er will den Fall zum Anlass nehmen, um auch die Extremismusprävention in der Behörde auf Verbesserungen hin zu prüfen.

Mit den disziplinarrechtlichen Ermittlungen gegen einen Beamten der Spezialkräfte wegen des Verdachts rechtsextremistischer und gewaltverherrlichender Äußerungen in einem privaten Chat hat Polizeipräsident Falk Schnabel eine Volljuristin in seiner Behörde betraut. „Wir geben uns Mühe, dass die Ermittlungen so schnell wie möglich geführt werden“, erklärte der Chef der münsterischen Polizei zum Sachstand.