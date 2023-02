Fahrbahn auf dem Schifffahrter Damm abgesackt

Gefährliche Situation am Schifffahrter Damm: Am Montag sind Teile der Fahrbahn abgesackt. Die notwendigen Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen im Straßenverkehr.

Nachdem die Fahrbahn am Schifffahrter Damm abgesackt ist, sorgt eine Baustelle in den kommenden Tagen für Einschränkungen.

Auf dem Schifffahrter Damm ist am Montagnachmittag die Fahrbahn abgesackt. Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, ist die Straße in Höhe von Hausnummer 506 stadteinwärts aktuell nicht in ihrer vollen Breite nutzbar.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster hat sofort mit den Baumaßnahmen zur Behebung der Absackung begonnen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag (3. März) an. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.