Fahrrad-Demo schränkt Verkehr ein

Unter dem Motto „Wir streiken, bis ihr handelt!“ ruft „Fridays for Future Münster“ erneut zur Fahrrad-Demonstration auf. Die Route ist länger als beim letzten Mal und dürfte für Einschränkungen im Berufsverkehr sorgen.

Protest von „Fridays for Future“

Bei der letzten Fahrraddemo von „Fridays for Future Münster“ am 8. Oktober 2021 nahmen 120 Klimaaktivisten teil.

Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future Münster“ rufen am heutigen Freitag erneut zu einer Fahrraddemo auf. Die Route durch weite Teile der Stadt zieht Einschränkungen im Berufsverkehr nach sich. Start ist um 15 Uhr am Domplatz. Neben der Innenstadt sind auch das Geist-, Kreuz, Hansa- und Bahnhofsviertel betroffen.

Die Route führt unter anderem über Hauptverkehrsachsen wie Weseler Straße, Hammer Straße, Hansaring und Bahnhofstraße. Das Ziel ist die Stubengasse, wo gegen 17 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll. 100 Teilnehmer sind laut Polizei angemeldet. Mit der Demo soll der Forderung nach Einhaltung des Pariser Klimaabkommens Nachdruck verliehen werden.