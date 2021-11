Neue Radstation am Hauptbahnhof

Am 1. Juli des kommenden Jahres soll die neue Radstation auf der Ostseite des Hauptbahnhofs in Betrieb gehen. In dem noch im Bau befindlichen Gebäudekomplex „Hansator“ sind unter anderem 2000 Abstellplätze für Fahrräder vorgesehen.