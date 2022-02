Fahrraddemo von "Fridays for Future" in Münster

Ende März findet der nächste globale Klimastreik statt. Doch so lange wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von „Fridays For Future“ in Münster nicht warten. Am Freitag waren sie wieder auf der Straße.

Während es noch rund vier Wochen bis zum zehnten globalen Klimastreik von Fridays for Future sind, hatte die Bewegung schon am Freitag zur Fahrraddemo durch die münsterische Innenstadtaufgerufen.

Am 25. März werden auch in Münster die Aktivisten auf die Straße gehen, denn: „Noch immer setzen die Regierung und Konzerne auf Profit, statt Klimagerechtigkeit zu schaffen. Wir haben viele schöne Wahlkampfversprechen gehört. All das waren nichts als warme Worte und leere Versprechen“, so Fridays for Future Deutschland. Am Freitag sollte die Fahrraddemo vom Domplatz aus auch darauf aufmerksam machen.