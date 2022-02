Fällaktion überstanden – den Sturm nicht

Wenn Rita van den Heuvel in ihren Garten geht und in Richtung Thomas-Morus-Schule schaut, dann sieht sie etwas völlig anderes als noch vor zwei Wochen. Damals wurden rund 20 Bäume gefällt, um Platz für einen Erweiterungsbau der Schule zu schaffen. Dann kam Sturmtief „Ylenia“ – und riss einen der verbliebenen Bäume um. Er fiel auf die Gartenhütte von Familie van den Heuvel. Mit dem nächsten Sturmtief am Freitag stürzte ein weiterer, rund 15 Meter hoher Baum um. Diesmal wurde das Gartentor beschädigt. Immerhin: Menschen kamen in beiden Fällen nicht zu Schaden.

