Unbekannte Täter rauben Portemonnaie und Smartphone

Überfall am Bremer Platz: Unbekannte Täter haben einem 49-Jährigen in Münster falsche Versprechen gemacht, ihn in einen Hinterhalt gelockt und ihn dann ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend um 23.05 Uhr am Bremer Platz einem 49-Jährigen falsche Versprechen gemacht, ihn in einen Hinterhalt gelockt und sein Portmonnaie und Smartphone geraubt

Der 49-Jährige suchte laut Mitteilung der Polizei am Bremer Platz nach spontanen Bekanntschaften und kam mit einem der Täter ins Gespräch. Gemeinsam gingen sie an der Schillerstraße auf dem linken Gehweg in Richtung des Kanals. Zwei Komplizen der Bekanntschaft folgten den beiden. "Plötzlich entriss das Trio dem Mann seinen Rucksack, entnahm die Geldbörse und das Handy und flüchtete mit der Beute in Richtung Kanal", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Beschreibung des Täter-Trios

Die Räuber sind etwa 25 Jahre alt. Einer der Täter war circa 1,70 Meter groß, hatte krause lockige Haare und war mit einer Jogginghose (unten weiß und oben schwarz) bekleidet. Seine Begleiter sind etwa 1,80 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Einer trug eine schwarze Jacke mit einer Fellkapuze und eine schwarze Jogginghose, der andere eine schwarze Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.