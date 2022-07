Familie aus Münster macht alles mit der Leeze

Am Ende stand das Auto nur noch rum. Und dafür war der Neuwagen eigentlich viel zu teuer. Also wurde er kurzerhand wieder verkauft. Und die Familie mit zwei kleinen Kindern stieg auf das Fahrrad um. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, und bereut hat sie es nicht. „Ganz im Gegenteil, es läuft super“, resümiert Patrick Pohl.

