Stricker im Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung

Das 90 Jahre alte Familienunternehmen Stricker hat im Vorfeld einer drohenden Zahlungsunfähigkeit die Notbremse gezogen und befindet sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Jetzt soll das Unternehmen umstrukturiert werden.

Das 1932 gegründete Familienunternehmen Stricker hat beim Amtsgericht Münster bereits am 14. November Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt und genehmigt bekommen, wie es auf Anfrage heißt. Für alle drei Geschäftsbereiche gebe es allerdings Fortführungslösungen.

Nach deutlichen Einbußen durch die Folgen der Coronapandemie und die wirtschaftlichen Folgen des anschließenden Angriffskriegs auf die Ukraine mit explodierenden Material- und Energiepreisen habe man sich entschlossen, das Geschäftsmodell neu auszurichten und sich künftig auf den Bereich Gummi- und Fördertechnik zu konzentrieren, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Stricker. Die beiden Geschäftsbereiche Torsystems und Technischer Handel sollen unter Beteiligung von neuen Partnern weitergeführt werden. Die Fertigungshalle für Torsysteme könne von einem potenziellen Käufer an dem Standort an der Rudolf-Diesel-Straße weitergeführt werden.

Die durch den Verkauf des Geschäftsbereichs Technischer Handel frei werdende Fläche soll für die Stärkung des Bereichs Gummi- und Fördertechnik genutzt werden. „Mit diesem gerade im Münsterland bekannten Unternehmensbereich ist Stricker seit Jahrzehnten leistungsstark und kundenorientiert gewachsen“, so Wolfgang Stricker. Geschäftsleitungsmitglied Beatrice Stricker sieht in dem jetzigen Verfahren in Eigenverantwortung auch eine Chance. „Wir haben uns entschieden, aus der Not eine Tugend zu machen und unser Geschäftsmodell umfassend neu auszurichten – konsequent, ohne Kompromisse und tragfähig für die Zukunft.“

Unterstützung von Schlüssellieferanten

Für die Partner von Stricker bedeute das jetzt gewählte Verfahren, bei dem das Unternehmen von den Restrukturierungsspezialisten Prof. Dr. Peter Neu und Thorsten Kapitza der Kanzlei ATM Rechtsanwälte und Anwalt Stephan Michels als vorläufigem Sachwalter begleitet werde, dass alle Geschäftsbereiche vollumfänglich weitergeführt werden. Wolfgang Stricker: „Dabei helfen uns die Möglichkeiten der Eigenverwaltung sehr. Jeder Kunde wird weiter bedient, Schlüssellieferanten haben ihre Unterstützung zugesagt, alle Mitarbeiter erhalten ihre Vergütung.“

Gummi Stricker beschäftigt nach eigenen Angaben 140 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 25 Millionen Euro.