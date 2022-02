FDP fordert Änderungen an Verwaltungsvorlage

Die Debatte um den geplanten Musik-Campus von Stadt und Universität geht in die letzte Runde. Im April soll eine Entscheidung fallen. Die FDP knüpft ihre Zustimmung an konkrete Erfordernisse.

Dass die Realisierung des Musik-Campus einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert darstellen würde, steht für FDP-Ratsfraktionschef Jörg Berens außer Frage. Doch das allein beseitigt seine Bauschmerzen nicht, wenn er auf die aktuelle Vorlage der Stadtverwaltung zu diesem Projekt blickt.

Bei der Vorstellung eines Positionspapiers der Liberalen zum Musik-Campus, über den nun erst in einem Grundsatzbeschluss in der April-Sitzung des Rates entschieden werden soll, erklärte der FDP-Ratsherr am Dienstag: „Der kulturelle und musikalische Mehrwert ist überlagert von der Frage: Können wir uns das leisten?“

Positionspapier erarbeitet

Deshalb zeigte sich Berens froh darüber, dass es in den kommenden Wochen noch eine Möglichkeit gibt, verschiedene Fragen zu klären und den Vorschlag der Stadtverwaltung an bestimmten zu schärfen.

In vier Sitzungen hat die erweiterte FDP-Ratsfraktion mit bis zu 30 Personen ihre aktuelle Haltung zum Musik-Campus formuliert. Dieser soll bekanntlich die städtischen Institutionen Musikschule und Sinfonieorchester sowie die Musikhochschule der Universität samt gemeinsam genutztem Konzertsaal in einem Gebäudekomplex an der Hittorstraße beherbergen.

Konkrete Forderungen an die Verwaltung

Folgende Punkte sind aus Sicht der FDP notwendig: