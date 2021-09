FDP schafft es erneut zweistellig

Die münstersche FDP ist zufrieden, das die Partei bundesweit als auch in Münster erneut ein zweistelliges Ergebnis geholt hat. „Wir haben jetzt die große Chance, am Kabinettstisch dabei zu sein“, sagt Direktkandidat Klaus Kretzer. Ohne die FDP sei „keine seriöse Regierung möglich“.

Zwar habe man im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren, als die Partei mit 13,5 Prozent der Stimmen in Münster ein Rekordergebnis holte, etwas verloren, am Ende wurden es knapp 10,6 Prozent. Doch „rund elf Prozent sind seit langem vorhergesagt gewesen, das ist keine Überraschung“, so Kretzer. Im Duell der Direktkandidaten liegt er zwar mit rund 6,7 Prozent deutlich auf Platz vier, aber „über fünf Prozent bei drei so starken Gegenkandidaten zu holen, ist toll“, sagt er.

Freude über Verhinderung von Rot-Rot-Grün

Die Parteibasis äußerte sich derweil auf der Wahlparty im Central Hotel zurückhaltender, auf ein paar Prozentpunkte mehr habe man schon gehofft. „Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viele sehr junge Parteimitglieder hinzugewonnen, die waren teils etwas zu euphorisch“, sagt Kreisvorsitzender Paavo Czwikla, sie hätten sich von zwischenzeitlich höheren Umfragewerten beeinflussen lassen. Mit dem Ergebnis könne man zufrieden sein.

Impressionen vom Wahlabend in Münster Maria Klein-Schmeink wird bejubelt: Die Direktkandidatin der Grünen ist die klare Wahlsiegerin. Foto: Oliver Werner Bei der Wahlparty der Grünen herrschte gute Stimmung. Foto: Oliver Werner Applaus gab es am Abend auch bei der SPD mit Svenja Schulze. Foto: Oliver Werner Svenja Schulze (rechts) hat zwar nicht das Direktmandat gewonnen, zieht aber trotzdem in den Bundestag ein. Foto: Oliver Werner Applaus bei der SPD Foto: Oliver Werner Auch Dr. Stefan Nacke wurde im Rathaus mit Applaus begrüßt. Foto: Oliver Werner Die CDU hatte ihren Wahlkampf in Münster auf den Gewinn des Direktmandats ausgelegt. Foto: Oliver Werner Die Stimmung bei der Wahlparty CDU war verhalten. Foto: Oliver Werner Oberbürgermeister Markus Lewe, seine Frau Maria und Ruprecht Polenz studieren die Wahlergebnisse im Rathaus. Foto: Oliver Werner Carina Beckmann (Volt; l.) und Svenja Schulze am Wahlabend im Rathaus Foto: Oliver Werner Ruprecht Polenz am Wahlabend im Rathaus Foto: Karin Völker Die Sprecher des grünen Kreisverbandes, Julia Burkhardt und Jörg Rostek, bei der Wahlparty im Floyd-Café Foto: Karin Völker Maria Klein-Schmeink (r.) wird im Rathaus bejubelt. Sie hat das erste grüne Direktmandat in Münster gewonnen. Foto: Oliver Werner Maria Klein-Schmeink bei der Wahlparty der Grünen. Die Partei hat sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen gewonnen. Foto: Oliver Werner Jochen Temme führte als Moderator durch die Wahlveranstaltung im Rathaus. Foto: Oliver Werner 700 freiwillige Helferinnen und Helfer öffneten im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium über 100.000 Briefwahlumschläge. Foto: Oliver Werner Carina Beckmann (vorne, 2.v.l.) war die Direktkandidatin für die Partei Volt. Foto: Joel Hunold Klaus Kretzer, Direktkandidat der FDP, freute sich über das zweistellige Ergebnis seiner Partei in Münster. Foto: Joel Hunold Im Rathaus hatten sich nicht sehr viele Besucherinnen und Besucher eingefunden, um die Präsentation der Wahlergebnisse zu verfolgen. Foto: Oliver Werner Wahlsiegerin Maria Klein-Schmeink (r.) wird im Rathaus bejubelt. Foto: Oliver Werner Applaus bei der SPD mit Svenja Schulze (2.v.r.) Foto: Oliver Werner Bei der Wahlparty der SPD herrschte gute Stimmung. Foto: Oliver Werner

Zudem überwiege die Freude, dass es wohl für Rot-Rot-Grün nicht reichen wird, bei den Liberaldemokraten. „Ich bin sehr erleichtert, dass es jetzt keinen Linksrutsch geben wird“, sagte etwa Tilmann Karreh. Präferenzen für eine Koalition sind derweil nicht erkennbar. „Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen“, so Czwikla. Manche präferieren eine Ampel, andere Jamaika oder eine Deutschland-Koalition. Am Ende werde die Partei jedoch geschlossen hinter einer Entscheidung stehen, sagt er.

FDP-Ratsherr Jörg Berens betont derweil die Bedeutung des münsterischen Ergebnisses. „Lokal betrachtet ist das eine Bestätigung der Arbeit unserer FDP-Fraktion.“