Stadt organisiert Betreuung in den Ferien anders

In Münster sind fast alle Kinder im Grundschulalter dabei: Nach Ende des regulären Unterrichts nehmen sie am Programm der offenen Ganztagsschule (OGS) teil. In Münster bisher üblich: Die Kinder haben auch während der Schulferien Anspruch auf insgesamt sechs Wochen Betreuung pro Jahr. In der Vergangenheit wurde dies unabhängig von den Trägern der Ganztagsbetreuung in den Schulen organisiert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch