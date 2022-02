Millionengewinn für Familie aus Münster

Eine Familie aus Münster hat am Sonntagabend großes Losglück gehabt: Die Münsteraner haben bei der Deutschen Fernsehlotterie eine Million Euro gewonnen.

Die Gewinnzahlen wurden am Sonntagabend in der ARD durch die „Zukunftswerkstatt“ aus dem bayrischen Mühldorf am Inn bekanntgegeben. Das Projekt soll die demokratische Haltung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahren nachhaltig fördern und Interesse an der Politik wecken und wird von der Fernsehlotterie mit 87.000 Euro unterstützt.

Weiterer Gewinn nach Berlin

„Wir gratulieren herzlich zu diesem großen Gewinn! Durch die über den Loskauf ermöglichte Förderung, die Menschen in ganz Deutschland ein besseres Leben ermöglicht, werden alle zu einem Gewinn“, sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, in einer Pressemitteilung. Demnach gab es bei der Lotterie im vergangenen Jahr insgesamt 874.681 Gewinnerinnen und Gewinner.

Ein weiterer großer Gewinn der Prämienziehung ging dieses Wochenende an eine Frau aus Berlin, die 100.000 Euro gewann.

Bereits rund 9900 Projekte gefördert

Dank ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler erzielte die Deutsche Fernsehlotterie von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von über 2 Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie laut der Pressemitteilung über die ihr zugehörige Stiftung Deutsches Hilfswerk insgesamt rund 9900 Projekte fördern. Die geförderten Projekte sollen nach Angaben der Fernsehlotterie dabei das solidarische Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen