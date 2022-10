Feuer in Autohaus – Sportwagen vollständig ausgebrannt

Einsatz am Sonntagmorgen: Die Feuerwehr Münster wurde zu einem Brand in einem Autohaus gerufen. Schon beim Eintreffen drang schwarzer Qualm aus der Halle heraus.

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Autohaus an der Siemensstraße gerufen. Aus dem teilweise schon geborstenen Tor einer Werkstatthalle drang schwarzer Qualm, ein hochwertiger Audi-Sportwagen stand in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes verhindern. Der betroffene Wagen brannte allerdings komplett aus.

Ursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. Die Siemensstraße war während des gut einstündigen Einsatzes von drei Löschzügen komplett gesperrt.