Brand in Coerder Restmüllsortieranlage

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte, doch bereits jetzt steht fest: Das Feuer an der Müllsortieranlage der Abfallwirtschaftsbetriebe am Heidehof wird die Einsatzkräfte noch für mehrere Stunden beschäftigen.

Feuer an der Restmüllsortieranlage in Coerde.

Update: 9.38 Uhr. Wie Jörg Rosenkranz von der Feuerwehr Münster mitteilt, brach das Feuer am Dienstagmorgen auf der Restmüllanlage um 6.20 Uhr aus. Derzeit stehen knapp 200 Kubikmeter Restmüll in Flammen – zur möglichen Brandursache gibt es momentan noch keine Angaben.

Vom Feuer betroffen ist lediglich die Abladung der Restmüllsortieranlage, in der normalerweise Lkws ein- und ausfahren. Zur Stunde wird der brennende Müll mit Radladern aus der Halle gefahren. Daraufhin wird er in Container gefüllt, wo er dann gelöscht wird. Der Einsatz wird vermutlich noch bis in den Nachmittag hinein dauern. Wir berichten weiter.

Update: 9.20 Uhr. 150 Kräfte der Feuerwehr Münster sind zur Stunde vor Ort, um das Feuer auf der Restmüllanlage in Coerde zu bekämpfen. Der Grundschutz in der Stadt wird derweil von der Freiwilligen Feuerwehr geleistet.

Update: 9.18 Uhr. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, gibt es aufgrund des Feuers auf der Restmüllanlage in Coerde keine Straßensperrungen. Verkehrsteilnehmer sind vom Feuer somit nicht betroffen.

Anwohner sollen laut Info der Feuerwehr wegen der großen Rauchentwicklung vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen halten - ein entsprechender Hinweis ist nun auch über die Warn-App Nina abgesetzt worden.

An der Müllsortieranlage habe es laut Feuerwehr-Sprecher bereits mehrmals gebrannt, der heutige Brand sei allerdings größer einzustufen. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Einsatz werde voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern.

Brand in Coerde: 5000 Quadratmeter Fläche in Flammen

Wie die Feuerwehr Münster mitteilt, brennt es auf der Müllsortieranlage in Coerde auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern. 100 Einsatzkräfte der Stadt Münster sind derzeit vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Am Morgen waren mehrere Tonnen Restmüll in Brand geraten. Das Feuer wurde bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster über die automatische Brandmeldeanlage früh erfasst und bei der Leitstelle gemeldet, so die Feuerwehr.