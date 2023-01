FH Münster ist beliebteste Hochschule in NRW

Beliebteste Hochschule in Nordrhein-Westfalen: Diesen Titel hat die FH Münster beim StudyCheck Award 2023 gewonnen. Das Ranking erfolgte auf Grundlage von Sternebewertung und Weiterempfehlungsrate.

Die FH Münster ist die beliebteste Hochschule in NRW - das ergab ein aktuelles Hochschulranking.

Die FH Münster ist die beliebteste Hochschule in NRW: Diesen Titel hat sie beim StudyCheck Award 2023 gewonnen. Wie die Fachhochschule in einer Pressemitteilung bekanntgab, schaffte sie es zudem auf Platz zehn im Gesamtranking aller auf dem Online-Portal StudyCheck gelisteten Hochschulen – darunter öffentliche und private Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie Universitäten. In der Kategorie „beliebteste Hochschulen deutschlandweit“ belegt sie den achten Platz.

Beim unabhängigen Hochschulranking stimmen Studierende über das Online-Portal ab. Aus den vergebenen Sternen und der Weiterempfehlungsrate ergibt sich ein Punktewert, der über die Platzierung entscheidet. Als Basis für das Hochschulranking dienen alle veröffentlichten Erfahrungsberichte aus dem Jahr 2022.

„Wir freuen uns sehr, dass die Studierenden mit der FH Münster laut dem Bewertungsportal mehrheitlich zufrieden sind“, sagt Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter, Vizepräsidentin für Lehre, Nachhaltigkeit und Hochschulplanung. „Wir möchten Studieninteressierten in der Region und darüber hinaus eine gute Anlaufstelle bieten. Dabei ist es uns wichtig, die Qualität der Lehre und des Hochschullebens stetig zu verbessern und an aktuelle Entwicklungen anzupassen.“