FH Münster startet Spendenkampagne für Studierende

Hohe Energiepreise und gestiegene Lebenshaltungskosten bereiten vielen Studierenden Sorgen. In finanziellen Notsituationen können diese ein sogenanntes Härtefallstipendium von der FH Münster erhalten.

Hohe Energiepreise und gestiegene Lebenshaltungskosten bereiten vielen Studierenden Sorgen. In finanziellen Notsituationen können diese ein sogenanntes Härtefall-Stipendium von der Fachhochschule (FH) Münster erhalten. Um die Hilfe möglichst vielen Betroffenen zu ermöglichen, startet die Hochschule nun eine Spendenkampagne, mit dem das zugehörige Fördervolumen mit zusätzlichen Mitteln erweitert werden soll.

„Wir möchten die Studierenden in diesen schwierigen Zeiten unterstützen und bitten Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen mit Spenden um ihre Mithilfe“, sagt FH-Präsident Prof. Dr. Frank Dellmann in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Finanzielle Unterstützung für Studierende

Bislang werden die Härtefallstipendien durch die hochschuleigene Stiftung „Qualtität in Studium und Lehre“ finanziert, diese Mittel sind nach Angaben der FH jedoch begrenzt. „Wir gehen davon aus, dass bald deutlich mehr Stipendien beantragt werden. Dafür möchten wir gewappnet sein“, sagt Maike Giesbert von der TAFH Münster GmbH, die für die Stipendien zuständig ist. „Deshalb sollen die Finanzmittel für die Härtefallstipendien nun auch von weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern aufgefüllt werden.“ Alle Informationen zur Fundraising-Aktion und zum Stipendium finden sich auf der FH-Website.

Spenden Foto: Spenden werden ab sofort dankend entgegengenommen. Die Summe kann frei gewählt werden. Alle Spender, die dies möchten, werden auf der Website der FH Münster genannt. Wer dies wünscht oder eine Spendenquittung benötigt, wendet sich bitte per E-Mail an Maike Giesbert unter giesbert@ta.fh-muenster.de.



Empfänger: FH Münster

IBAN: DE95 3005 0000 0001 2673 19

Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben): Kostenstelle 2161037109 Härtefallstipendien ...

„Es ist ein großer Vorteil dieses Stipendienprogramms, dass es niederschwellig und kurzfristig Hilfe anbietet“, sagt Giesbert. Etwa bis zu drei Wochen dauere es von der Antragstellung bis zur Ausschüttung der Gelder. Die Hochschule vergibt die Härtefallstipendien, jedoch prüft zunächst der AStA der FH Münster die finanzielle Situation der Antragsteller in einem Beratungsgespräch und gibt dann eine Empfehlung an das Entscheidungsgremium.

„ Das Stipendium ist für akute Notlagen gedacht, wenn etwa die Abrechnung der Nebenkosten ansteht. “ Maike Giesbert

Die Stipendiensumme beträgt je 500 Euro für ein beziehungsweise maximal zwei Semester. „Natürlich kann das nicht alle Lebenshaltungskosten abdecken. Das Stipendium ist für akute Notlagen gedacht, wenn etwa die Abrechnung der Nebenkosten ansteht“, so Giesbert. Studierende in finanziellen Notsituationen können sich über sozialberatung@astafh.de an die Sozialberatung des AStA wenden.