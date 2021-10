FH-Studierende organisieren Kickstart Academy

Wer ein Start-up gründen möchte, braucht dafür ein gewisses Handwerkszeug: Man muss die jeweilige Idee sorgfältig ausarbeiten, sie auf Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit prüfen, eine Zielgruppe finden und sich schließlich auch potenziellen Investoren, Sponsoren oder Förderern vorstellen.

Studierende mit Gründerambitionen können sich ab sofort bei der kommenden Kickstart Academy des Venture Club Münster e.V. (VCM) bewerben und das nötige Wissen erlangen, um mit ihrem Unternehmen an den Start zu gehen, teilt die Fachhochschule (FH) Münster mit.

Kostenlose Teilnahme

Die Teilnahme an der Academy ist kostenlos. Sie beginnt mit einem Kick-Off am 11. November. „Bis in den Januar hinein wollen wir potenzielle Gründer*innen begeistern und befähigen“, sagt Sebastian Wiesmann, Vorstandsmitglied des VCM und BWL-Student an der FH Münster.

Die Teilnehmer*innen der Kickstart Academy erwarten Workshops und Vorträge zu Themenfeldern wie Ideenfindung, Marketing, Finanzierung oder Prototyping. „Die Workshops werden von verschiedenen Start-ups und Coaches angeboten. Darunter befinden sich große Namen aus der Münsteraner Szene wie zum Beispiel SALES2B oder Liefergrün“, erklärt der VCM-Vorstandsvorsitzende Moritz Gilhaus, der an der FH Münster Wirtschaftsinformatik studiert.

Ideen in fünf Minuten erklärt

Bis zum „Final Pitch“ am 15. Januar, bei dem die Teilnehmer innerhalb von fünf Minuten ihre Ideen einer Jury vorstellen, findet die Kickstart Academy ab Mitte November jedes zweite Wochenende in Präsenz und unter Einhaltung der 2G-Regelungen statt.

Wiesmann und Gilhaus möchten dafür Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen gewinnen – und blicken besonders interessiert auf den Steinfurter Campus der FH Münster und dessen technische Fachbereiche. „In der Regel kommen immer viele BWLer und BWLerinnen und ITler und ITlerinnen zur Kickstart Academy“, erklärt Wiesmann. „Doch gerade die Kombination aus Ingenieurinnen und Ingenieuren und BWL kann super spannend und gewinnbringend sein. So können zum Beispiel Unternehmen mit innovativen, technischen Produkten entstehen. Wir möchten ein Netzwerk schaffen und Studierende aus Münster und Steinfurt zusammenbringen.“

Bewerbung bis 3. November

Wer an der Kickstart Academy teilnimmt, muss jedoch nicht zwingend mit einer konkreten Gründungsidee antreten, geschweige denn danach ein Unternehmen gründen. „Man lernt bei uns generell etwas über selbständiges Arbeiten, Organisation und Netzwerken“, so Gilhaus. „Wir möchten die Angst vor dem ersten Schritt zur Gründung nehmen und sie als Alternative zum Angestelltendasein präsentieren.“ Interessierte können sich bis zum 3. November für die Kickstart Academy bewerben. Weitere Informationen gibt es hier.

Zum Thema: Im Münsterland und speziell in Münster hat sich in den letzten Jahren eine aktive Gründungsszene entwickelt, die gut vernetzt ist und einander stärkt. Als Gründerhochschule regt die FH Münster seit vielen Jahren bei Hochschulangehörigen und Alumni an, innovative und kreative Ideen selbst umzusetzen und den Schritt ins Unternehmertum zu gehen. Dabei befindet sie sich auch im Austausch mit anderen Akteuren der Szene, darunter der Venture Club Münster e.V. (VCM).