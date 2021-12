Finale an der Wersebrücke Handorf

Nächtliche Kranaktion an der Werse in Handorf: Die Elemente der Behelfsbrücke werden demontiert und wieder abtransportiert.

Zum Finale gab es jetzt eine spektakuläre Aktion in der Nacht: Teleskopkräne brachten sich an beiden Seiten des Werse­ufers in Höhe Café Nobis in Stellung, bugsierten in Millimeterarbeit die Stahlelemente der Behelfsbrücke aus den Verankerungen und legten sie zum Abtransport den Sattelzügen auf die Ladefläche. Nach zwei Jahren ist es geschafft, eine neue Brücke der Bundesstraße 51 Warendorfer Straße über den Fluss ist für den Verkehr freigegeben worden.