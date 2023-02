Finanzplan am Theater sieht nicht rosig aus

Das erste Quartal der Spielzeit 2022/23 dämpft die Erwartungen in finanzieller Hinsicht: Unter anderem gestiegene Kosten lassen ein Jahresdefizit in sechsstellige Höhe erwarten.

Das Theater Münster steckt finanziell in schwerer See – trotz eines Betriebskostenzuschusses von rund 25 Millionen Euro jährlich durch die Stadt, die weitestgehend für die Personalkosten verwendet werden. Schon im ersten Quartal der Spielzeit 2022/23 – also in den Monaten September bis November – lagen die Ausgaben über dem Plan.