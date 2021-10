Firmentag der FH auch 2021 digital

Am 26. Oktober findet wieder der Firmentag der Fachhochschule statt - auch in diesem Jahr digital.

„Wirtschaft trifft Talente“ – so lautet das Motto des Firmentags der FH Münster. Am 26. Oktober lädt die Hochschule Studierende und Unternehmen ein, um einander kennenzulernen und zusammenzukommen. 65 Aussteller beteiligen sich an dem digitalen Messeformat und informieren in Vorträgen über Unternehmen aus der Region, offene Stellen, Praktika und Abschlussarbeiten.

Wie schon im vergangenen Jahr findet der Firmentag 2021 virtuell statt: Die Besucher*innen können über eine Internetplattform, die das digitale Messegelände darstellt, an Workshops teilnehmen, sich an den unterschiedlichen Ständen beraten lassen, Vorträge besuchen, Informationsmaterial zu Stellenanzeigen abrufen – und auch gleich per Live-Chat Kontakte knüpfen. „Bereits im letzten Jahr haben wir sehr gute Erfahrungen mit der virtuellen Ausgabe des Firmentags gemacht“, erklärt Denise Brasch von der Hochschulkommunikation. „Deshalb möchten wir allen Studierenden auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, die unterschiedlichen Angebote der Messe wahrzunehmen.“

Virtuelles Messegelände für eine Woche freigeschaltet

Der Firmentag richtet sich vor allem an Studierende der Fachbereiche Bauingenieurwesen, Chemieingenieurwesen, Elektrotechnik und Informatik, Energie – Gebäude – Umwelt, Maschinenbau, Physikingenieurwesen sowie der Studiengänge Immobilien- und Facility Management und des Instituts für Technische Betriebswirtschaft (ITB) des Münster Centrum für Interdisziplinarität (MCI). Das Messegelände ist vom 22. bis 28. Oktober freigeschaltet. Livevorträge, Livechats und Beratungen finden ausschließlich am 26. Oktober von 10 bis 16 Uhr statt. Weitere Informationen und der Link zur Anmeldung finden sich unter firmentag-steinfurt.de.

Interessierte Studierende, die den Firmentag besuchen möchten, sollten sich auch den 18. Oktober vormerken. Da bietet Anna Hölscher vom Dezernat Studium und Akademisches den Pluspunkt-Workshop „Jobmessen erfolgreich nutzen: Die perfekte Vorbereitung auf den Firmentag“ an. Weitere Infos gibt es unter fh.ms/FirmentagPlusp.