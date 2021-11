Flächenversiegelung soll gestoppt werden

Bei der Internationalen Fraktion Die Partei/ÖDP bahnt sich ein Personalwechsel an. Inhaltlich will die Fraktion alsbald die Flächenversiegelung stoppen. Aber nicht nur das.

Die Internationale Fraktion Die Partei/ÖDP will unter anderem die Flächenversiegelung in absehbarer Zeit stoppen.

Mit den Haushaltsberatungen sind immer politische Richtungsentscheidungen verknüpft. Die dreiköpfige „Internationale Fraktion Die Partei/ÖDP“ hat sich dafür ausgesprochen, „in absehbarer Zeit“ keine neuen Flächen mehr zu versiegeln. Man könne nicht per se sagen, Wachstum sei etwas Positives, sagte ÖDP-Ratsherr Franz Pohlmann. „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.“

Deshalb sind aus Sicht der Fraktion Hoch- und Nachverdichtung notwendig. Und: „Wir müssen in die Region denken.“ Pohlmann kündigte zugleich an, 2022 sein Ratsmandat an Michael Krapp abgeben zu wollen. Letzterer bezeichnete die städtische Haushaltslage als „sehr ernst“. Dass man auch ohne Geld politische Signale setzen könne, betonte der parteilose Ratsherr Dr. Georgios Tsakalidis. So müsse etwa in der Verwaltung sichtbar werden, dass jeder vierte Münsteraner eine Migrationsvorgeschichte habe. „Im Bürgeramt muss man sich zu Hause fühlen.“

Fraktionssprecher Lars Nowak (Die Partei) kritisierte, dass mehrere Dutzend Stellen, die bei der Stadtverwaltung in der Vergangenheit unterjährig geschaffen worden seien, in den Stellenplan aufgenommen werden sollen. Die Fraktion wendet sich gegen eine Sanierung des Schlaun-Gymnasiums und fordert stattdessen einen Neubau in Gremmendorf. Beim Musik-Campus zeigt man sich abwartend – auch wegen der noch unklaren Finanzierung.