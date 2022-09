Flinke „Bella“ serviert die Pizza am Tisch

Roboter in der Gastronomie gegen den Fachkräftemangel

Münster

Ist das die Lösung für den riesigen Personalmangel in der Gastronomie? Lokalbetreiber Rocco Pasquariello setzt eine Roboter-Servicekraft in seinen neuen Geschäftsräumen ein. Eine Generalprobe bestärkt ihn in seinen kühnsten Erwartungen.

Von Karin Höller