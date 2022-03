Flüchtlinge ziehen in die Halle Münsterland

600 Flüchtlinge sollen in die Halle Münsterland ziehen, weitere 200 in die Roxeler Dreifachhalle. Bezirksregierung und Stadt haben mit den Vorbereitungen begonnen.

Die alte Sporthalle in Roxel wird kurzfristig auf die Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten vorbereitet.

Stadt und Land ergreifen weitere Maßnahmen, um Flüchtlinge aus der Ukraine unterbringen zu können. Die Bezirksregierung hat am Montag damit begonnen, 600 Plätze in der Halle Münsterland einzurichten. Weitere 200 Flüchtlinge sollen in der Roxeler Dreifachhalle unterkommen.

Nach Angaben der Bezirksregierung wird die Einrichtung der Plätze in der Halle Münsterland bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Wann genau dort Flüchtlinge einziehen werden, stehe aktuell noch nicht fest. Insgesamt will die Bezirksregierung bis zum Frühsommer 5000 zusätzliche Plätze in ihrem Zuständigkeitsbereich schaffen.

Angesichts des weiter steigenden Unterbringungsbedarfs hat der münsterische Krisenstab mit der Dreifachhalle in Roxel die zweite Notunterkunft im Stadtgebiet aktiviert. Am kommenden Wochenende sollen die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Die Halle biete Platz für bis zu 200 Geflüchtete. Sie sollen laut Verwaltung frühestens ab Montag (28. März) einziehen.

Stadt hat noch 120 Plätze zur Verfügung

Der Stadt Münster stehen bei aktuell 1035 aufgenommenen und in städtischen oder privaten Wohnraum vermittelten Personen noch rund 120 Plätze zur Verfügung. Nicht eingerechnet seien hier die mindestens 15 von der Bezirksregierung Arnsberg zugewiesenen Geflüchteten, die zeitnah erwartet werden. Insgesamt halten sich aktuell rund 1200 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Münster auf.

Erstmals seit Beginn des Krieges kamen laut Stadt an einem Wochenende weniger als 50 Flüchtlinge in Münster an. Bund und Land rechnen allerdings mit einem deutlichen und vor allem dauerhaften Zulauf aus der Ukraine.

„Uns als Stadt bleiben letztlich weder Zeit noch Raum für Spekulationen über kommende Flüchtlingszahlen. Über 1200 Plätze haben wir bereits geschaffen, weitere 1200 Plätze stehen voraussichtlich ab Mitte April zur Verfügung“, so Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer. „Mit der Herrichtung der Roxeler Halle schaffen wir ein weiteres Angebot zur Überbrückung dieser schwierigen Situation.“ Die betroffenen Sportvereine seien bereits über den weiteren Verlauf und alternative Möglichkeiten informiert worden.